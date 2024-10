Vincent Kompany schreibt mit dem FC Bayern Bundesligageschichte

Der FC Bayern ist auch auswärts rekordverdächtig

Am Sonntag hatte der FCB beim VfL Bochum deutlich mit 5:0 gewonnen. Dabei stellten die Bayern auch einen eigenen Bundesligarekord ein: Für den FCB war es das fünfte Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge, in dem man drei oder mehr Tore erzielte. Letztmals war eine solche Serie im deutschen Oberhaus auch den Bayern gelungen (Saison 2019/20 unter Hansi Flick).

Kompany stand bislang in zwölf Pflichtspielen bei Bayern an der Seitenlinie. Acht davon gewann der FCB, zweimal spielte man je unentschieden und verlor. Das Torverhältnis liegt bei 43:14. Sein aktueller Punkteschnitt beträgt 2,17.