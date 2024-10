Auch Uli Hoeneß mischt mit: Vier Topklubs angeblich mit Chancen auf Transfer von Florian Wirtz

© getty

Florian Wirtz: Entscheidung im Juni?

Wirtz war im Januar 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt und kommt auf bisher 160 Pflichtspiele für Bayer. Dabei gelangen ihm 47 Tore und 51 Assists. In der laufenden Saison sind es schon sechs Tore in neun Spielen.

Laut Sport Bild rechne man bei der Werkself mit einer Entscheidung im Juni. Der Verein wolle ihn unbedingt halten, plane aber zweigleisig. Die Bayern wiederum seien der Meinung, dass man den 21-Jährigen für 100 Millionen Euro und nicht die gehandelten 150 Millionen Euro Ablöse bekommen könne.

Leverkusen trifft am Samstag daheim auf Holstein Kiel, das nächste Champions-League-Spiel steht am 23. Oktober bei Stade Brest an.