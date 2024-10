Pleite gegen den VfL Wolfsburg: Bochum auch im sechsten Anlauf ohne Dreier

Die Bochumer verloren zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 1:3 (0:2). Damit steht die Mannschaft von Peter Zeidler mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Wolfsburger Tore im Ruhrstadion erzielten Tiago Tomas (21.), der damit seine mehr als ein Jahr währende Torflaute beendete, sowie Jonas Wind mit einem Doppelpack (37./88.). Myron Boadu sorgte für den zwischenzeitlichen Bochumer Anschlusstreffer (72.). Die Entscheidung fiel nach langem Videobeweis und Foulelfmeter für die Gäste, bei dem Wind zunächst an Torhüter Patrick Drewes scheiterte und erst im Nachschuss traf.

Bochum-Trainer Zeidler, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf Abwehrchef Iwan Ordez setzen konnte, machte aus den Siegeshoffnungen vor dem Spiel keinen Hehl. Er wolle "im dritten Heimspiel" das "erste Erfolgserlebnis holen". Dazu brauche es, wie zuletzt in den ersten 45 Minuten bei der Niederlage in Dortmund, eine "richtig, richtig gute Leistung".

Der VfL Bochum, nach dem 2:4 beim BVB in drei aufeinanderfolgenden Saisons in den ersten fünf Partien sieglos, zeigte sich von Beginn an unbeeindruckt von dieser Negativserie. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und wurden in der 18. Minute belohnt. Nach einem Schuss von Boadu an den Arm von Aster Vranckx schrie das Bochumer Publikum auf, und Schiedsrichter Max Burda zeigte bei seinem Bundesliga-Debüt auf den Punkt. Nach VAR-Eingriff wurde der Handelfmeter jedoch zurückgenommen.