Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Im Rahmen des 8. Spieltags in der Bundesliga treten am heutigen Sonntag, den 27. Oktober, Union Berlin und Eintracht Frankfurt gegeneinander an. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr, gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei (Berlin).

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige