"Ich denke von Tag zu Tag": Star vom FC Bayern will sich bei seiner Zukunft nicht in die Karten schauen lassen

Real Madrid zeigt sich siegessicher

Ein ablösefreier Abschied nach dieser Saison ist also durchaus möglich, zumal Davies seit Monaten hartnäckig bei Real Madrid als Neuzugang gehandelt wird. Die As schrieb dazu vor nicht allzu langer Zeit, dass die Verantwortlichen des Champions-League-Siegers sicher seien, das Rennen um Davies' Dienste gewonnen zu haben.

In dieser Saison absolvierte Davies acht Pflichtspiele für den FCB. Dabei gelang dem 23-Jährigen ein Assist.

Der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft ist in der Länderspielpause für sein Land im Einsatz. Kanada trifft dabei am 16. Oktober in einem Freundschaftsspiel auf Panama.