"Nach Lewandowski und Haaland der Königstransfer": Roman Weidenfeller schwärmt von BVB-Stürmer

Christoph Kramer ebenfalls großer Guirassy-Fan

Weidenfeller ist nicht der erste Weltmeister von 2014 in dieser Woche, der den Guirassy-Deal der Borussia positiv bewertet. Vor dem 7:1-Kantersieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow schwärmte Christoph Kramer in seiner Funktion als Experte bei Prime Video: "Er hat noch nicht den Namen. Wenn wir jetzt die Top-20 Stürmer in Europa wählen müssen, würde wahrscheinlich das neutrale Publikum wenig auf Guirassy kommen. Er ist für mich einer der Top-5-Stürmer in Europa momentan, muss ich wirklich sagen."

Kramer begründete seine Einschätzung: "Er ist einer der wenigen Spieler, die mit dem Rücken zum Tor und Gesicht zum Tor gleich gut sind. Er ist biestig schnell, er hat ein wahnsinnig gutes Gefühl, wann er entgegen kommen muss, er hat für seine Körperstatur und Schnelligkeit eine wirklich gute Technik." Kramers Fazit: "Guirassy ist ein Superstar, nur hat er noch keinen Superstar-Namen. Aber er ist der absolute Unterschiedsspieler beim BVB meines Erachtens."

Wegen einer Knieverletzung stand Guirassy seinem neuen Klub nicht direkt zum Saisonstart zur Verfügung. Mittlerweile hat der 28-Jährige aber fünf Spiele für den BVB absolviert. Dabei erzielte er sechs Tore und legte einen weiteren Treffer direkt auf.

Vor der Länderspielpause haben Guirassy und seine Mannschaftskameraden das Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstagnachmittag vor der Brust.