Bericht: Werder-Keeper Michael Zetterer hatte Ausstiegsklausel für Manchester City

Stefan Ortega bei Manchester City: Neue Nummer eins - oder Abschied

Ortega ist so weiterhin nur die Nummer zwei beim englischen Meister, will sich damit aber nicht mehr lang zufrieden geben. Wie die Sport Bild berichtet, will er spätestens ab 2025/26 die Nummer eins sein, oder aber den Klub verlassen.

Ortegas Vertrag läuft noch bis 2026, er soll sich auch Chancen auf einen Platz in der Nationalmannschaft ausrechnen. Dort ist Manuel Neuer zurückgetreten, Marc-André ter Stegen fehlt nach einer schweren Knieverletzung mindestens ein Dreivierteljahr.

Sollte Ederson (31) nach Ablauf der aktuellen Saison noch einmal in Saudi-Arabien abkassieren, könnte Ortega für ihn übernehmen. Es bräuchte dann eine neue Nummer zwei: Könnte das Michael Zetterer werden? In diesem Fall hätte Guardiola dann zwei deutsche Keeper im Kader.