Sieht Florian Wirtz den FC Bayern München nur als Durchgangsstation?

Florian Wirtz: Erst zu Bayern - dann zu Real Madrid?

Wirtz gewann mit Bayer in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, auch in die neue Saison ist er hervorragend gestartet: In zehn Spielen kommt er auf sechs Tore und eine Vorlage. In der DFB-Elf von Julian Nagelsmann ist der 25-fache Nationalspieler mittlerweile ebenfalls gesetzt.

Bei den Bayern könnte er mit Freund Jamal Musiala zusammenspielen. Dieser muss seinen Vertrag allerdings erst verlängern - dafür würde der FCB offenbar auch sehr tief in die Tasche greifen.

Langfristig sollen Wirtz' Ziele aber angeblich im Ausland liegen. "Möglicherweise zu Real Madrid oder zu Manchester City", sagte Plettenberg. Die Königlichen hätten das weltweite Standing und die Erfolge in der Champions League vorzuweisen, City würde mit der stärksten Liga der Welt und Trainer Pep Guardiola punkten.