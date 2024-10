Max Kruse über den VfL Wolfsburg: "Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben"

Max Kruse hat wie viele andere Profifußballer in seiner Karriere haufenweise Geld verdient. Die Gehälter, die der ehemalige Nationalspieler beim VfL Wolfsburg und Fenerbahce Istanbul verdient hat, dürften einige jedoch trotzdem überraschen.

"Mein Vertrag lief nur noch ein halbes Jahr bei Union und ich habe einfach einen Vertrag gekriegt, den hab ich nicht einmal bei Wolfsburg gekriegt, wo die Champions League gespielt haben", antwortete Max Kruse im Rahmen der 12. Staffel der Reality-TV-Show Promi Big Brother, als er von Mitbewohnern auf seine zweite Zeit beim VfL Wolfsburg befragt wurde und fügte zudem hinzu: "Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben, Alter. Ich habe 300.000 im Monat bekommen plus Handgeld 1,5 Millionen Euro extra. Bei Fener ist netto gleich brutto, da habe ich 290.000 im Monat netto bekommen. Das war gut, hat Spaß gemacht."

Kruse war im Januar 2022 von Union Berlin zum zweiten Mal in seiner Karriere zum VfL Wolfsburg gewechselt, konnte dort jedoch nicht an seine Leistungen in Berlin anknüpfen. Unter dem damaligen Wölfe-Trainer Niko Kovac spielte der heute 36-Jährige keine Rolle. Nach einem öffentlichen Streit mit dem Kroaten wurde Kruses Vertrag nach zehn Monaten wieder aufgelöst.

"An dem Tag, an dem Niko Kovac verpflichtet wurde, habe ich meinem Berater gesagt, er soll bitte Marcel Schäfer (damals Wolfsburg-Sportdirektor, Anm. d. Red.) kontaktieren und wir möchten bitte eine Lösung finden", erzählte Kruse vergangene Saison im Podcast Flatterball, den er gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen Martin Harnik betreibt.

Für Fenerbahce war er derweil in der Saison 2019/20 aufgelaufen.