"Oder es wird dann schon eng": Trainer Marco Rose gerät bei RB Leipzig unter Druck

RB Leipzig ist in der Bundesliga seit 16 Spielen ungeschlagen. Trotzdem gerät Trainer Marco Rose offenbar unter Druck. Die Bild berichtet von einer "Elefanten-Runde", die am Donnerstag am Trainingszentrum der Sachsen zusammengekommen sei.

Demnach waren Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, Global-Fußballdirektor Mario Gomez, Vorstandschef Johann Plenge und Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Tag nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Juventus Turin vor Ort.

Die Verantwortlichen hätten viel miteinander, aber auch mit einigen Spielern und dem Trainer gesprochen. Den Bossen fehlt angeblich die hundertprozentige Siegermentalität.

RBL ist in der Liga zwar seit mittlerweile 16 Spielen ungeschlagen, was einen Vereinsrekord bedeutet, und belegt nach fünf Spieltagen mit drei Siegen und zwei Unentschieden Platz drei. In der Königsklasse setzte es aber zwei Pleiten in zwei Partien. Vor dem Spiel gegen Juventus war bereits das Duell mit Atlético Madrid (1:2) verloren gegangen. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist ein Dreier beim 1. FC Heidenheim eigentlich Pflicht.