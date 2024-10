"Kritik ist was Positives": Didi Hamann erklärt sein häufiges Gemecker gegen FC Bayern und BVB

Der Fußball-Experte und frühere DFB-Nationalspieler kündigte an, auch weiterhin seinen Finger in die Wunde legen zu wollen. Dabei zieht er Vergleiche zu seinen Kollegen auf der Insel, die in der Premier League die Verantwortlichen noch härter rannehmen:

"In England geht es natürlich schon etwas rustikaler zu. In England ist das Teil des Geschäfts, da ist auch niemand persönlich beleidigt, wenn jemand kritisiert wird. In England sieht man das alles etwas entspannter, auch von Vereinsseite weiß man oder sieht man, das ist einfach Teil des Geschäfts."