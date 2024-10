FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen Eintracht Frankfurt: Licht und Schatten in der FCB-Abwehr - Harry Kane wieder kaum ein Faktor

© getty

FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Thomas Müller

Aufgrund von Musialas Verletzung zum ersten Mal in der Startelf in der Bundesliga - und damit zum erst zweiten Mal überhaupt in dieser Spielzeit. Von fehlender Match-Fitness war jedoch überhaupt nichts zu sehen. Der Routinier gab im Pressing sogar den Ton an und war wie gewohnt überall in der Offensive zu finden. Sein komplizierter Schuss aus der Drehung hätte einen Treffer verdient gehabt (10.), kurz darauf dafür mit guter Übersicht vor Kims Führungstor. Vergab nach einer halben Stunde den nächsten Hochkaräter. Note: 3.