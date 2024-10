FC Bayern München bei DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im TV und Livestream?

Drei Partien stehen im Rahmen des 6. Spieltag der Bundesliga am heutigen Sonntag (6. Oktober) noch an, unter anderem: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München. Gespielt wird ab 17.30 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Ihr habt Fragen über die Zuständigkeit im TV und Livestream? SPOX verrät, ob Ihr bei DAZN oder Sky einschalten müsst.