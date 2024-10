Droht die Entlassung? Bundesliga-Trainer hat offenbar die Kabine verloren - Urs Fischer als Nachfolger gehandelt

© getty

Gerardo Seoane: Endspiele gegen Heidenheim und Mainz

Seoane selbst reagierte ebenfalls auf die wachsende Kritik an seiner Arbeit. "Nach einer Niederlage verspürt man als Trainer den Druck, der in diesem Geschäft immer herrscht, noch einmal etwas anders. Ich empfinde das aber auch als Verantwortung. Für mich ist auch nicht relevant, was von außen alles geäußert wird", erklärte er gegenüber der Bild-Zeitung und ergänzte: "Viel wichtiger ist mir, dass wir intern transparent, selbstkritisch, lösungsorientiert und kontrovers diskutieren. Und dass wir nicht die Augen verschließen - da bin ich als Coach als Erster gefragt."

Viel Zeit, den Bock umzustoßen, bleibt dem 45-Jährigen aber wohl nicht mehr. Die Begegnungen gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag und die Woche darauf bei Mainz 05 entscheiden voraussichtlich über seine Zukunft.