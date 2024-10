Die Offensiven enttäuschen bislang! So schlagen sich die Leihspieler und Abgänge des BVB

© getty

Marius Wolf (ablösefrei zum FC Augsburg)

Der 29-Jährige hat einen idealen Verein für den aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere gefunden. Beim FCA ist Wolf Stammspieler und gehört als erfahrener Kicker zu den Profis, zu denen die Jüngeren aufschauen können.

Entsprechend dauerte es nicht lange, bis sich der flexibel einsetzbare Flügelspieler an das neue Umfeld anpasste. Wolf stand in den letzten vier seiner insgesamt sieben Spiele in der Startelf. Beim Heimsieg gegen St. Pauli gelang ihm kurz nach der Pause mit einem tollen Treffer der Dosenöffner.

Auch beim 1:0-Testspielsieg gegen Zweitligist Regensburg am Donnerstag tat sich Wolf als Torschütze hervor. Zudem zeigte er sich in Augsburg zuletzt bei Flanken stark verbessert. An seinem Arbeitsethos war ohnehin nie etwas auszusetzen.