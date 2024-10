"Das ist medial viel zu selten rübergekommen": Hans-Joachim Watzke stört Wahrnehmung von Dortmunds Beinahe-Meisterschaft 2023

"Es ist medial viel zu selten rübergekommen, dass Borussia Dortmund für diesen spannenden Titelkampf gesorgt hat. Überall wurde dieses dramatische Finale in Europa verfolgt - bei aller Bescheidenheit: dank des BVB", sagte Watzke der Sport Bild.

Dortmund war seinerzeit als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayern München in den letzten Spieltag gegangen. Da der BVB allerdings zuhause gegen Mainz nicht über ein 2:2 hinaus kam und die Bayern zeitgleich mit 2:1 in Köln gewannen, wurde der FCB letztlich doch noch zum elften Mal in Folge deutscher Meister.