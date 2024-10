BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg: Emre Can steht erneut im Mittelpunkt - Gregor Kobel mit grotesken Unsicherheiten

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Augsburg: Donyell Malen

Dem Niederländer gelang der Blitzstart in Minute 4, als er Guirassy einen tollen Laufweg anbot und mit links zur frühen Führung vollstreckte. Malen zeigte sich auch in der Folge relativ aktiv, blieb aber weniger durchschlagskräftig. In Minute 22 traf er nach einem aussichtsreichen Konter mit einer Flanke die falsche Entscheidung. Vor dem 1:2 verlor er den Ball zu leicht an Jakic. Während Ryersons Verletzungspause in Halbzeit zwei agierte er ein paar Sekunden lang als Rechtsverteidiger, ehe Kabar eingewechselt wurde. Note: 4.