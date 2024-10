"Habe hautnah erlebt, dass ein Trainer in der Halbzeit Spiele gewonnen hat": Es geht nicht um Jürgen Klopp! Von diesem Coach ist Nuri Sahin tief beeindruckt

Auch Mourinho verließ die Blancos in jenem Sommer nach dem Gewinn von drei Titeln. Mittlerweile trainiert der 61-Jährige Fenerbahce, während Sahin seit diesem Sommer Cheftrainer in Dortmund ist.

Während Sahin und seine Schwarzgelben nach der Länderspielpause am Freitag zuhause gegen den FC St. Pauli antreten, tritt Mourinhos Fenerbahce am Sonntag auswärts in der Süper Lig bei Samsunspor an.