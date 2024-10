"Das muss man sich mal vorstellen": Mario Basler legt gegen BVB-Star Emre Can nach

© getty

Emre Can: "Werde manchmal ungerecht behandelt"

Can steht seit geraumer Zeit bei vielen Fans und Experten in der Kritik. Der 48-fache deutsche Nationalspieler hatte sich vor etwa einem Monat dazu genauer geäußert: "Ich denke, dass ich manchmal ungerecht behandelt werde. Ich habe eine gute EM gespielt, bin dann zurückgekommen, wir haben im Pokal gewonnen, auch die anderen Spiele waren okay. Das ist mir zu einfach, wenn man einen Spieler herauspickt und sagt: Der zeigt keine Leistung", sagte der 30-Jährige vor dem Auftakt in der Champions League.

Nach der Länderspielpause geht es für Can und Borussia Dortmund in der Liga weiter, wenn am Freitag (18. Oktober) der FC St. Pauli zu Gast ist. Das Team von Trainer Nuri Sahin liegt in der Bundesliga momentan nur auf Rang sieben.