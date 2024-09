Nach Küchendienst um fünf Uhr morgens: Eintracht Frankfurt plötzlich auf brasilianischen No-Name angewiesen

Alle Augen sind auf Santos gerichtet. Mit seinen 1,96 m Körpergröße ist der 21-Jährige eine Erscheinung - und nach dem ehemaligen Hoffenheimer Heurelho Gomes der erst zweite brasilianische Torwart in der Bundesliga. "Wir sehen uns in unserer Zielregion weltweit um. Warum sollten in anderen Ländern nicht auch gut Bälle gefangen werden?", erklärte Zimmermann die eher unkonventionelle, 1,6 Millionen Euro teure Verpflichtung von Flamengo Rio de Janeiro im vorigen Sommer.

Seine brasilianische Mentalität helfe Santos, meint Zimmermann - "sie könnte ihm aber auch gefährlich werden." Zum Beispiel in Sachen Pünktlichkeit. Deshalb der Küchendienst. Mit Schicksalsschlägen hingegen weiß Santos seit seiner Kindheit umzugehen. Als er neun war, starb seine Mutter. Zwölf Jahre später will er als Fußballprofi in Deutschland durchstarten.

"Er hat es sehr, sehr gut gemacht und Ruhe ausgestrahlt", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach Santos Debüt. "Er hat halt brasilianisches Selbstvertrauen." Das soll Santos nun auch in seiner Rolle als vorübergehende Nummer eins von Eintracht Frankfurt helfen.