"Totaler Rückzug eine Option": Ende oder Wende im Milliarden-Zoff zwischen DFL und DAZN?

© getty

Bei den 36 Profivereine drängt die Zeit

Der mögliche Schiedsspruch weist eine enorme Bandbreite auf. Von einem kompletten Neustart der Auktion über eine Neubewertung der Finanzgarantien bis hin zu einer Bestätigung des DFL-Vorgehens erscheint alles möglich. Je nach Spruch dürften sich die Beteiligten (DAZN, DFL, Sky) zu weiteren Schritten genötigt fühlen.

Die DFL gibt sich dennoch bewusst gelassen. "War es das Ziel und die Hoffnung aller, jetzt vor ein Schiedsgericht zu ziehen? Nein, sicher nicht", sagte Geschäftsführer Steffen Merkel zuletzt: "Aber ich würde es umdrehen: Ist es auch ein Zeichen für die ungebrochene Popularität, dass Medienpartner und Sender schwer darum kämpfen, den Zuschlag für das Paket zu bekommen, ja sogar vor ein Schiedsgericht zu ziehen? Ich würde sagen, man kann so argumentieren."

Kann man - muss man aber nicht. Schließlich drängt mit Blick auf die Planungssicherheit bei den 36 Profivereine mittlerweile die Zeit. Die Klubchefs hoffen auf ein Ende der Auseinandersetzung, damit die Auktion weitergehen kann. Schließlich sind die Medieneinnahmen die mit Abstand größte Einnahmequelle der Vereine.

Was finanziell insgesamt bei der Versteigerung herauskommen wird, steht in den Sternen. In anderen europäischen Märkten ging der Erlös zurück. Das will die DFL vermeiden. Derzeit erhalten die Vereine rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison - was bereits einem jährlichen Minus von 100 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus entspricht.