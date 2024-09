Lebenszeichen auf dem Kiez: St. Pauli holt Punkt gegen RB Leipzig

Und von Leipzig? Kam nicht viel. Während St. Pauli enormen Aufwand betrieb, sich in jeden Zweikampf schmiss, ließen es die Sachsen betont ruhig angehen. Drei Tage nach dem missglückten Königsklassen-Auftakt bei Atletico Madrid (1:2) brachte Trainer Rose zwar fünf Neue, frisch wirkte das RB-Spiel aber keineswegs. Nach einer halben Stunde wies die Torschuss-Statistik ein 7:1 aus - für den Außenseiter.

Ihre größte Gelegenheit hatten die Braun-Weißen dann kurz vor der Pause mit einer Doppelchance. Doch Gulacsi kratzte erst den Flachschuss von Oladapo Afolayan tollkühn aus der linken unteren Ecke, den Nachschuss von Eggestein parierte der Ungar mit dem Fuß.

Im zweiten Abschnitt nahmen dann auch die Sachsen offensiv am Spiel teil. Doch Xavi Simons fand bei seinem Schlenzer ebenso seinen Meister in Pauli-Torhüter Nikola Vasilj (50.) wie wenig später Christoph Baumgartner (60.). Wer aber glaubte, der Favorit würde St. Pauli jetzt in die eigene Hälfte einschnüren, sah sich getäuscht. Die Gastgeber blieben gefährlich.