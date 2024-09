FC Augsburg - FC St. Pauli 3:1 - Ein Tor, kein Punkt: St. Pauli verliert auch beim FCA

St. Pauli verbucht ersten Bundesligatreffer seit 2011

Der FCA blieb am Drücker und wurde zielstrebiger. Die größte Chance hatte Samuel Essende, der kurz vor der Pause freistehend an Nikola Vasilj scheiterte. Es war einer der wenigen echten Höhepunkte in einer ersten Halbzeit, die viel Kampf und noch mehr Krampf bot.

Kurz nach dem Wechsel nutzte der Ex-Dortmunder Wolf eine Konfusion in der St.-Pauli-Defensive aus und schlenzte den Ball gekonnt ins Netz. Die Gäste wurden mutiger, doch der FCA konterte eiskalt: Eine präzise Flanke von Onyeka vollendete der kurz zuvor eingewechselte Tietz.

Doch St. Pauli ließ sich nicht hängen. Boukhalfa verkürzte. Es war der erste Bundesligatreffer der Hamburger seit 14. Mai 2011, als Matthias Lehmann beim 1:2 gegen Mainz für den Kiezklub getroffen hatte. In der Schlussphase rettete Keeper Nadiljko Labrovic die FCA-Führung.