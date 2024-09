"Würde auf den Tisch hauen": Zoff bei Borussia Dortmund? BVB-Klubrepräsentant gibt Einblicke

© getty

Owomoyela: "Die Gefahr, dass es ein Jahr des Umbruchs wird"

Owomoyela warnte außerdem vor der laufenden Saison. "Große Veränderungen sind immer eine große Möglichkeit, für den Verein und für jeden Spieler. Sie sind aber auch eine große Verantwortung", sagte der Ex-BVB-Profi und erinnerte daran, dass es nicht nur einige neue Spieler, sondern mit Nuri Sahin auch einen neuen Trainer gibt.

"Das alles muss sich erst finden. Je mehr Dinge du veränderst, desto größer ist natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Dinge noch nicht so optimal laufen. Selbst Spieler, die schon da waren, müssen sich anpassen, das ist ein Prozess. Der bietet wie gesagt Chancen, aber auch die Gefahr, dass es ein Jahr des Umbruchs wird. Und das kann manchmal bedeuten, dass die Ziele nicht so klar definiert werden beziehungsweise am Ende nicht so klar erreicht werden können."

Der Saisonstart lief für den BVB zumindest solide. Nach dem 4:1-Sieg in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1. FC Phönix Lübeck bezwang die Sahin-Truppe zum Bundesliga-Auftakt auch Eintracht Frankfurt mit 2:0. Im zweiten Spiel kam Dortmund dann allerdings nicht über ein 0:0 bei Werder Bremen hinaus und belegt damit Platz vier.

Weiter geht es für die Dortmunder nach der Länderspielpause am 13. September mit einem Heimspiel gegen Spitzenreiter 1. FC Heidenheim. Fünf Tage später steigt die erste Champions-League-Partie beim Club Brügge in Belgien.