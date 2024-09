"War dort nicht mehr als ein Goldfisch im Haifischbecken": Ehemaliger Stürmer vom FC Bayern verbindet wenig mit dem FCB

Nils Petersen beendete 2023 seine Karriere

Mit einer Leihe ging es auch weiter: 2015 sicherte sich der SC Freiburg zuerst kurzfristig seine Dienste, macht es ein halbes Jahr später den Werderanern nach und verpflichtete den Stürmer fest.

In diesen Jahren bei Werder und dem SCF machte sich Petersen vor allem einen Namen als bester Joker der Liga. Bis heute trägt er den Rekord für die meisten Jokertore in der Bundesliga - 34 an der Zahl.

Seine Karriere beendete der zweifache Nationalspieler 2023.