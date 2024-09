VfB Stuttgart vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream?

Dem BVB ist der bessere Start in die junge Saison gelungen, das Topduell Stuttgart gegen Dortmund könnte dennoch für beide Mannschaften ein Gradmesser sein. Am heutigen Sonntag (22. September) um 17.30 Uhr in der MHPArena soll das Spiel angepfiffen werden.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige