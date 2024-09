"Ein Stück weit damit gerechnet": VfB Stuttgart von Fehlstart nicht überrascht

"Wir machen uns überhaupt keine Sorgen, weil wir auch ein Stück weit damit gerechnet haben", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei Sky.

Die Stuttgarter sind mit einer Niederlage im Supercup bei Bayer Leverkusen (3:4 nach Elfmeterschießen) in die Saison gestartet. In der Bundesliga setzt es zum Auftakt eine 1:3-Pleite beim SC Freiburg, im ersten Heimspiel reichte es nur zu einem 3:3 gegen den 1. FSV Mainz 05. Lediglich in der ersten DFB-Pokal-Runde gewann der Vizemeister mit 5:0 beim Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster.

"Wir hatten einen großen Substanzverlust und haben mit Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Hiroki Ito drei wichtige Stützen verloren", meinte Wohlgemuth weiter. Anton und Guirassy haben sich Borussia Dortmund angeschlossen, Ito wechselte zum FC Bayern München.

"Wir haben junge Spieler neu dazu geholt, die sich erst entwickeln und den nächsten Schritt machen müssen. Diese Spieler sind aber auch definitiv mehr als Hoffnungsträger", so der 45-Jährige: "Es wird eine Zeit in Anspruch nehmen, dass sich die Mannschaft entwickelt. Die Kabine muss sich neu entwickeln, die Abläufe müssen sich neu entwickeln."