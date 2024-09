"Und wenn auch diese Möglichkeit nicht mehr besteht ...": Endstation Vertragsauflösung für Bremens Flop Naby Keita?

Da Keita bei Werder keine sportliche Perspektive mehr besitzt, möchte man den 29-Jährigen tunlichst loswerden. "Man hört hier und da immer wieder mal was. Aber es ging bislang nicht so weit, dass was Konkretes dabei war. Wir hoffen unverändert, dass wir eine Lösung finden", sagte Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

Sportchef Clemens Fritz gab vor einigen Wochen bekannt, der ehemalige Star des FC Liverpool "möchte sich gerne eine neue Herausforderung suchen, gemeinsam mit seinem Berater wollen wir dies möglichst zeitnah realisieren".

Nachdem das Sommer-Transferfenster in den meisten europäischen Ligen bereits geschlossen ist, gibt es für Keita nur noch wenige Möglichkeiten. In Katar sind Wechsel noch bis Montag erlaubt, in Russland noch drei Tage, in der Türkei noch vier.