Real-Legende und Bundesliga-Erfolgstrainer: Bayer 04 Leverkusen hat vier Kandidaten auf Nachfolge-Liste für Xabi-Alonso

Alonso kam im Oktober 2022 zu Bayer Leverkusen und formte die Werkself innerhalb kürzester Zeit zu einer Topmannschaft. In den 95 Spielen, in denen der Spanier an der B04-Seitenlinie stand, holte er durchschnittlich 2,22 Punkte.

Sein Vertrag in Leverkusen ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert.