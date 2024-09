"Hat um 15 Uhr gefragt, ob es okay wäre, wenn er ein Bier trinkt": Jürgen Klopp mit Sprüchefeuerwerk vor Abschiedsspiel von Piszczek und "Kuba"

Klopp, als Trainer von Team "Kuba" im Einsatz, hatte kurz vor dem Anpfiff über das Stadionmikro ein paar Fragen beantwortet. Thema war auch sein Assistent und BVB-Urgestein Fritz Lünschermann.

"Fritz ist für die Stimmung zuständig. Er hat heute um 15 Uhr gefragt, ob es okay wäre, wenn er jetzt ein Bier trinkt. Dann habe ich gesagt: 'Solange du es nicht vor den Jungs machst, ist es in Ordnung'", sagte der langjährige Dortmund-Coach mit einem Augenzwinkern und ergänzte: "Wir haben festgestellt, dass Fritz schon seit 36 Jahren für den BVB tätig ist, alles weiß über diesen Verein, er lebt diesen Verein. Deshalb war es mir wichtig, dass er mit dabei ist. Ich hätte auch Josef Schneck mit dabei gehabt, aber er hat den Urlaub vorgezogen, aber ältere Menschen haben keine Zeit zum Verlieren. Das ist in Ordnung. Viele Leute hätten hier dabei sein sollen, viele sind dabei - genau so, wie wir es haben wollen."

Klopp sprach auch über seine persönliche Rückkehr auf den Platz des Signal Iduna Parks. "Es ist überragend, es ist außergewöhnlich. Vielen Dank für den tollen Empfang, es war immer ein außergewöhnlicher Ort und ich bin froh festzustellen, dass das immer noch so ist. Es ist wie nach Hause kommen, schön Euch alle wiederzusehen", sagte er und witzelte: "Ihr seht alle überragend aus, die meisten Spieler auch. Das wird alles ein bisschen spaßig hoffentlich. Wir freuen uns alle, hier zu sein."