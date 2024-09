"Hätte mich nicht wohlgefühlt": Ehemaliger Co-Trainer erklärt Abgang vom BVB nach Ankunft von Nuri Sahin und Sven Bender

© getty

Hand aufs Herz: Wie sehr haben Sie sich gehen lassen bei der Feier?

Reutershahn: Nach dem Spiel in der Kabine flossen natürlich reichlich Bier und Sekt. Die Party ging bis morgens um fünf. Ich war nach dem langen Tag und all dem Adrenalin kaputt und müde, aber nicht unbedingt durch hohen Alkoholkonsum.

Zu dieser Zeit kam es zu einem weiteren Meilenstein in Ihrer Karriere: Zwar stehen Sie mittlerweile bei 1180, doch am 2. Mai 2019 feierten Sie beim Europa-League-Halbfinale gegen den FC Chelsea Ihr 1000. Spiel als Co-Trainer. Was bedeutet Ihnen diese Zahl, hatten Sie das überhaupt auf dem Schirm?

Reutershahn: Nein, ich wusste nichts davon. Es war für mich schon der absolute Wahnsinn, als mir dann vor dem Spiel das Trikot mit der Zahl 1000 auf dem Rücken übergeben wurde und der Verein überhaupt an mich gedacht hat. Mir gingen viele Höhepunkte und Tiefschläge durch den Kopf, die ich in all der Zeit erlebt habe und wen ich dabei alles kennenlernen durfte. Ich möchte kein einziges Spiel missen. Als jemand, der nicht aus dem bezahlten Fußball kommt, bin ich auch wirklich stolz auf diese Zahl.

Welches war denn das beste Spiel?

Reutershahn: (überlegt lange) Puh. Das ist nicht einfach. Als reiner Fußball-Ästhet, also von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, würde ich das 6:0 mit der Eintracht gegen Schalke im Pokal 2005 nennen. Oder auch der 5:1-Sieg mit Frankfurt in Bielefeld 2021. Und noch die beiden mit 6:1 und 6:0 gewonnenen Heimspiele mit dem BVB gegen Köln und Wolfsburg in der Rückrunde 2023.

Und welches war das schlechteste?

Reutershahn: Eine 1:6-Klatsche mit Uerdingen gegen Bayern vor heimischem Publikum. Das war damals das einzige live übertragene Spiel bei Premiere. Ebenso unterirdisch war die 0:4-Niederlage mit dem BVB zu Hause gegen Bayern in der Hinrunde 2023/24.