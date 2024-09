Geringeres Handgeld! Serhou Guirassy war für den BVB offenbar günstiger als gedacht

Guirassy, der in der Vorsaison in 28 Spielen sagenhafte 28 Tore geschossen hatte und den VfB so zum Vizemeister in der Bundesliga machte, war vor einigen Wochen im zweiten Anlauf von Stuttgart zum BVB gewechselt.

Schon 2016 sollen die Dortmunder am Guineer, damals noch in Diensten des 1. FC Köln, interessiert gewesen sein. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande.