"Für mich war das krass zu sehen": Publikumsliebling von Eintracht Frankfurt bekommt Gastrolle im "Tatort"

Rechtsverteidiger Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt hat es in den "Tatort" geschafft. Am Sonntag den 29. September wird er im letzten Fall des Duos Anna Janneke/Paul Brix in der Main-Metropole zu sehen sein.

Der 34 Jahre alte Chandler wird im berühmten Sonntagabendkrimi eine Reinigungskraft spielen, dem die Kommissare über den Weg laufen. Dem hr sagte er über sein Gastspiel: "Für mich war das krass zu sehen, was da alles dahintersteckt."

Chandler hat es beim Frankfurter Anhang nicht nur für seine mittlerweile 195 Pflichtspiele zum Publikumsliebling geschafft. In den Trainingslagern des Klubs war er zudem Protagonist von "Chandlers Room Service", einer Videoserie, in der er die Zimmer ahnungsloser Teamkollegen stürmt und säubert.

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sang eine Grundschulklasse beim Dreh sogar spontan die Eintracht-Hymne für Chandler.