"Er wird wieder zurückkommen": Gibt Jürgen Klopp sein Comeback im Fußball?

"Ich glaube, er wird wieder zurückkommen. In welcher Rolle weiß ich nicht, aber ich denke, er wird irgendwann nochmal auftauchen", sagte Kehl bei Sky90.

Zuletzt liefen sich beide während der Länderspielpause über den Weg. Klopp war Coach beim Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek. Auf seine Eindrücke von Klopp bei der Ansprache in der Dortmunder Kabine angesprochen, sagte Kehl: "Das war der alte Klopp, aber ohne den Druck, den man in einem solchen Spiel natürlich nicht hat. Er hat einfach Spaß vermittelt und sich riesig gefreut, all seine Jungs zu sehen. Jürgen hat das Spiel mit seinem Sprüche-Feuerwerk bereichert, in der Kabine und später auch auf der Feier. Im Stadion haben sich auch alle gefreut. Ich glaube, es war wirklich ein Heimkommen für ihn. Er hat viele Menschen getroffen, die ihn ins Herz geschlossen haben. Er hat diesen Klub nicht vergessen."

Für Kehl löst Klopp immer noch Gänsehaut aus, wenn er zur Mannschaft spricht. "So wie er dort auch wieder aufgetreten ist, das war unglaublich. Er hat ein Sprüche-Feuerwerk abgeliefert und trotzdem auch ein paar Ansagen. Er wollte das Spiel ja auch nicht verlieren."