"Diese Kombination ist so einzigartig": BVB-Legende Tomas Rosicky wirbt für den perfekten Nachfolger von Rudi Völler

Für den ehemaligen Bundesligaprofi Tomas Rosicky (43) ist Matthias Sammer (57) der ideale Nachfolger Rudi Völlers auf dem Posten des Sportdirektors beim DFB. Das sagte der heutige Sportchef von Sparta Prag der Sport Bild.

Rosicky erklärte mit Blick auf den Völler-Job: "Matthias Sammer kann ich mir sehr gut in dieser Position vorstellen. Denn er hat alles erlebt und war immer erfolgreich: als Spieler, als Trainer, als Sportdirektor."

Weiter lobte er seinen einstigen Trainer: "Diese Kombination ist so einzigartig, denn er kann sich in alles sehr gut hineinversetzen. Er besitzt so viel Erfahrung, die er weitergeben könnte. Er ist für jeden Verein und Verband ein Glücksfall."