"Dann sagt er: 'Selbst schuld'": Ehemaliger Weggefährte wird von Jürgen Klopp geärgert

Zukunft von Jürgen Klopp? "Wenn überhaupt noch mal jemals was passiert"

Der Manager äußerte sich darüber hinaus zur Zukunft von Klopp, um die es seit seinem Ende beim FC Liverpool reichlich Spekulationen gibt. "Ich bin mir sehr sicher, dass da kurzfristig nichts passiert. Wenn überhaupt noch mal jemals was passiert."

Klopp war von 2001 bis 2008 Trainer bei Mainz unter Manager Heidel. In der Saison 2003/04 stieg man in die Bundesliga auf und qualifizierte sich zwei Jahre später erstmals für einen europäischen Wettbewerb. 2007 stieg Mainz mit Klopp wieder ab, der direkte Wiederaufstieg wurde am letzten Spieltag verpasst. Anschließend wechselte Klopp zu Borussia Dortmund, von wo er nach sieben erfolgreichen Jahren an die Anfield Road ging.