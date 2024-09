BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart: Fünferhagel in der Abwehr! Ausgerechnet nur Waldemar Anton nicht unterirdisch - Serhou Guirassy taucht lange ab

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart: Julian Brandt

Der Ersatz-Kapitän war in der Anfangsphase sehr bemüht, mit vielen Ballaktionen Kontrolle in die Partie zu bekommen. Das gelang ihm und seinen Teamkollegen jedoch nicht wirklich. Leistete sich obendrein einen haarsträubenden Fehlpass, der zu seinem Glück ungestraft blieb (18.). Dennoch in all seinen Aktionen sichtlich engagiert. Nach der Pause verpasste er nur knapp das 1:2 (51.) und kam zu weiteren Abschlüssen. Note: 3,5.