Bayer Leverkusen vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Der Meister der Vorsaison, Bayer Leverkusen, bittet am heutigen Sonntag, dem 22. September, den VfL Wolfsburg zum Tanz. Der Anpfiff der Bundesliga-Begegnung in der BayArena in Leverkusen erfolgt um 15.30 Uhr.

