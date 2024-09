Sein Klub warf ihn aus dem Kader: Bayer Leverkusen vor Verpflichtung von argentinischem Sturmtalent Alejo Sarco

Alejo Sarco praktisch ohne Profi-Erfahrung

So belaufen sich Sarcos Erfahrungen im Profibereich auf ganze neun Einsätze und eine Spielzeit von 273 Minuten, wobei ihm ein Tor gelang.

Bayer soll Sarco als Perspektivspieler ansehen, der langsam an den europäischen Fußball herangeführt werden soll.

Am Samstag trifft Leverkusen im Topspiel des fünften Spieltags auf den FC Bayern. In der Allianz Arena in München treffen dabei der Tabellenführer und sein direkter Verfolger aufeinander.

Leverkusen liegt derzeit mit neun Punkten drei Zähler hinter dem Deutschen Rekordmeister, der seine vier Saisonspiele bislang alle gewonnen hat.