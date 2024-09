"Absoluter Kindheitstraum": Neuer Job für vereinslosen Ex-Gladbacher Christoph Kramer

Rechtzeitig vor dem Start der Champions League gesellt sich Kramer als TV-Experte zum Team von Rechteinhaber Prime Video. Erstmals vor der Kamera steht er beim Streaminganbieter am Dienstag, wenn der VfB Stuttgart bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu antritt und gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Matthias Sammer die Partie analysiert.

Kramer arbeitet bereits als Experte für das ZDF, zuletzt war er dort an der Seite von Per Mertesacker während der Europameisterschaft in Deutschland und beim Champions-League-Finale im Juni zu sehen.

"Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Prime-Video-Expertenteams zu sein", sagte Kramer. Für ihn wird die Partie in Madrid eine Premiere in zweierlei Hinsicht sein: Mit seinem erstmaligen Besuch im Estadio Santiago Bernabéu erfüllt sich für den einstigen Mittelfeldspieler ein "absoluter Kindheitstraum".