Absage an Spitzenklub der Premier League: Xavi Simons wollte lieber in der Bundesliga bleiben

United hatte sich dem Bericht zufolge noch vor dem Start der Europameisterschaft in Deutschland um Simons bemüht - jedoch ohne Erfolg. Simons bekam am Ende das, was er wollte: eine zweite Saison in Leipzig, das auch an einer festen Verpflichtung des Offensivspielers interessiert gewesen sein soll. Außerdem stand Simons angeblich auch beim FC Bayern München auf dem Wunschzettel.

Manchester United rüstete seinen Kader für mehr als 200 Millionen Euro im Sommer auf und holte unter anderem Joshua Zirkzee (FC Bologna), Leny Yoro (OSC Lille), Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui (beide Bayern München) und Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain). Ein kreativer Zehner wie Simons war nicht bei den Neuzugängen dabei.

Simons startete in der Jugend des FC Barcelona mit dem Fußballspielen und galt dort als ein Riesentalent. 2022 ging er überraschend zu Paris Saint-Germain, um größere Chancen beim Sprung in den Seniorenbereich zu haben. Die ergaben sich für ihn zunächst aber nicht, sodass er zur PSV Eindhoven in sein Heimatland wechselte.