Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern München offenbar geplatzt!

Wie der kicker am Donnerstag vermeldet, habe man beim FC Bayern "unlängst" beschlossen, dass man den Nationalspieler nicht verpflichten wolle - und das unabhängig vom potenziellen Verkauf von Matthijs de Ligt. Demnach hätte es in der Führung des Rekordmeisters zu viele Zweifel an Tah gegeben.

Noch am Montag hatte der kicker von einem Durchbruch im Poker berichtet und geschrieben, dass der Tah-Deal nur noch am Verkauf von de Ligt hänge. Eine Einigung habe es demnach aber schon gegeben und man sei bereit, 25 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen und noch fünf Millionen Euro Bonuszahlungen draufzulegen.