"Da ist gar nichts zu hundertprozentiger Zufriedenheit gelaufen": Schiedsrichter-Boss spricht Klartext

Mit Blick auf den Ärger über die komplexe Handspielregel wird es eher keine Besserung geben. "Die Kriterien für ein Handspiel, die uns derzeit an die Hand gegeben werden, sind leider nicht so klar. So schwarz und weiß ist das nicht", sagte Kircher: "Da wird es im Laufe der Saison Ausreißer nach links und rechts geben. Die müssen wir einfangen."

Vor allem beim Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen (2:3) sowie bei der Partie zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen (2:2) hatte es Streit über die Schiedsrichter-Entscheidungen gegeben.