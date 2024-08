RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Supertalent Assan Ouedraogo verzichten

Bereits seit einigen Tagen hatte der 18-Jährige deshalb angeschlagen pausiert. Am Sonntag waren die Leipziger aus den USA zurückgekehrt, danach sei die Verletzung bei einer eingehenden Untersuchung festgestellt worden.

Auch Innenverteidiger El Chadaille Bishiabu, der in der abgelaufenen Saison sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz kam, werde in den nächsten Wochen fehlen, hieß es. Er laboriert an einer Muskelverletzung.

Ouedraogo war bereits in der Vorsaison bei Schalke 04 monatelang mit einem Syndesmoseriss ausgefallen. Im Juni verkündete Leipzig die Verpflichtung des begehrten Mittelfeldspielers, der einen Vertrag bis 2029 besitzt.