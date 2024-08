"Um 9.10 Uhr noch nicht einmal wach": Mats Hummels dementiert Mallorca-Gerüchte mit Humor

Vor einigen Tagen galt eine Unterschrift Hummels' bei Mallorcas LaLiga-Konkurrent Real Sociedad noch als sehr wahrscheinlich. Kurz darauf wurde dann berichtet, der ehemalige deutsche Nationalspieler tendiere mittlerweile dazu, seine Karriere zu beenden.

Bei Mallorca würde Hummels unter anderem auf seinen früheren Dortmunder Teamkollegen Mateu Morey treffen, der den BVB diesen Sommer in Richtung des aktuellen Tabellen-17. von LaLiga verlassen hatte.

Mallorca war Mitte August mit einem achtbaren 1:1 gegen Real Madrid in die neue Saison gestartet, hatte dann in Osasuna mit 0:1 verloren. Am 3. Spieltag holte der RCD nun am Dienstag ein 0:0 gegen den FC Sevilla.