Union Berlin vs. Real Sociedad heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Union Berlin steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden setzte es zuhause gegen Olympique Lyon zuletzt eine 0:4-Niederlage - im letzten Test gegen Real Sociedad möchten die Eisernen am heutigen Freitag (9. August) noch ein Erfolgserlebnis sammeln. Um 19 Uhr geht es im Stadion An der Alten Försterei (Berlin) los.