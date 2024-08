"Überrascht, dass ausgerechnet ...": Boss des VfB Stuttgart mit Seitenhieb gegen Waldemar Anton wegen Wechsel zum BVB

"Überrascht waren wir alle von Waldemar Anton, dass ausgerechnet der Kapitän von Bord geht und woanders Champions League spielen will, die wir als Vizemeister auch erreicht haben", sagte Wehrle der Sport Bild.

Der Abgang von Stürmer Serhou Guirassy, der sich ebenfalls dem BVB anschloss, sei hingegen "erwartbar" gewesen, so Wehrle weiter.

Anton, der sich in Stuttgart zum deutschen Nationalspieler entwickelt hat, verließ den VfB diesen Sommer in Richtung Borussia Dortmund. Der Wechsel des ehemaligen Kapitäns der Schwaben kam bei Stuttgarts Fans gar nicht gut an.