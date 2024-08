"Es fuckt mich richtig ab": Vier Aufreger sorgen beim Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart für Ärger

© getty

Zoff zwischen Ermedin Demirovic und Edmond Tapsoba

VfB-Neuzugang Demirovic motzte derweil über Tapsoba. Zwischen den beiden Spielern war es in der 71. Minute zu einem Gerangel gekommen, für das beide die Gelbe Karte sahen.

"Ich will in so einem Moment nicht fallen, weil ich einfach kein Typ bin, der wegen so einem kleinen Kontakt fällt. Aber das ist einfach respektlos", schimpfte Demirovic bei Sky.

"Er hat die Hand die ganze Zeit an meinem Hals", erklärte der Stürmer weiter und wurde deutlich: "Ich glaube, wenn wir nicht auf dem Fußballplatz sind, dann geht das anders aus hier. Es gehört sich nicht im Sport. Seine Hand hat nichts in meinem Gesicht oder an meinem Hals zu suchen. Sowas geht mir auf die Nerven."