"Ohne jeglichen Wahrheitsgehalt": Mario Götze spricht über seine Pläne

"Sie wissen doch, dass langfristige Planung im Fußball schwierig ist und man manches nicht voraussehen kann", sagte Götze der Bild am Sonntag auf die Frage, ob er seinen bis 2026 laufenden Vertrag bei der Eintracht erfüllen wird.

"Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich bin jetzt schon lange dabei, es ist immer das gleiche Spielchen. Ich bin happy, die Familie ist happy, und ich denke auch nicht mehr so in diesen Schritten: 'Okay, ich möchte in drei Jahren da und da sein.' Der Moment zählt. Und momentan fühle ich mich hier sehr wohl. Und dann ist es auch ein Leistungsthema. Wo stehen wir als Eintracht Frankfurt? Wo stehen wir als Team? Wie ist meine Leistung? Darauf baut sich alles Weitere auf", so der gebürtige Memminger.

In den vergangenen Monaten hatte es Gerüchte gegeben, wonach Götze noch in diesem Sommer in die USA wechseln könnte. Doch diese Berichte waren eine Ente.

"Wir waren öfter in Amerika, und die MLS ist immer ein Zukunfts-Thema gewesen, auch schon, als ich noch jünger war. Aber aktuell ist es noch keines - und es waren im Sommer auch nur Gerüchte, die da kursierten, ohne jeglichen Wahrheitsgehalt. Ich bin jetzt 32, und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann passiert, ist aber da", sagte Götze.