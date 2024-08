"Kurz Sorge gehabt": Nuri Sahin nach Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt über Schockmoment in der Nachspielzeit

Der Verteidiger von Borussia Dortmund hatte im eigenen Strafraum in der 90.+3. Minute SGE-Stürmer Igor Matanovic von den Beinen geholt. Ein Pfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer blieb allerdings aus - und zwar berechtigt.

Dennoch habe Sahin "kurz Sorge gehabt", erklärte der neue BVB-Coach nach Abpfiff am Sky-Mikrofon und ergänzte: "Aber der Ramy hat ganz klar den Ball gespielt. Du kommst rein in die neue Saison und musst dich erstmal finden. Wir sind dann standhaft geblieben, Top-Grätsche von Ramy, das können auch nur Linksfüßer. Dadurch kommen wir in unsere Schnelligkeit, unseren Konter, der das Spiel zu Ende bringt."

Jamie Gittens seinen zweiten Treffer zum 2:0-Endstand im direkten Gegenstoß erzielt. Wie auch der Engländer war Bensebaini erst im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt worden.